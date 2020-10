Dove vedere Fiorentina Padova streaming e diretta tv in chiaro Coppa Italia?

In scena al Franchi di Firenze il terzo turno di Coppa Italia 2020/21. Ecco tutte le informazioni su dove seguire Fiorentina Padova in diretta tv e streaming.

Dove vedere Fiorentina Padova, presentazione della partita

Mercoledì 28 ottobre alle ore 18:00 presso il Franchi di Firenze si disputerà il match Fiorentina Padova, incontro valido per il terzo turno di Coppa Italia 2020/21. Per i padroni di casa sarà l’esordio assoluto nella competizione. Gli ospiti del Padova, invece, hanno già alle spalle due match vincenti in questa edizione della Coppa Italia: nel primo turno un secco 2-0 al Breno ha permesso ai veneti di approdare alla difficile sfida contro il Frosinone, vinta a sorpresa in trasferta per 1-3. Il terzo turno di Coppa Italia è ad eliminazione diretta, con partita secca ed eventuali supplementari e calci di rigori. La vincente di Fiorentina Padova affronterà nei sedicesimi una tra Udinese e Vicenza. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Fiorentina Padova in diretta tv e streaming.

Dove vedere Fiorentina Padova, streaming e diretta tv in chiaro?

L’incontro Fiorentina Padova si giocherà alla Franchi di Firenze, mercoledì 28 ottobre alle ore 18:00. Al momento non è in programmazione la diretta tv in chiaro del match né lo streaming gratis. Seguiranno aggiornamenti. In ogni caso sarà comunque possibile seguire l’incontro sulle pagine social delle 2 formazioni (via Facebook, Instagram e Twitter).