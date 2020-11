Coppa Italia, dove vedere Sampdoria Genoa: streaming gratis e diretta TV in chiaro?

Dove vedere Sampdoria Genoa, presentazione del derby della ‘Lanterna’. Questo pomeriggio alle ore 17 presso lo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova si giocherà il derby della ‘Lanterna, valevole per il quarto turno di Coppa Italia, tra la Sampdoria di Claudio Ranieri e il Genoa di Rolando Maran.

Entrambe le squadre sono entrate nella competizione a partire dal terzo turno: i blucerchiati hanno superato al ‘Luigi Ferraris’ la Salernitana per 1-0; mentre i rossoblu hanno eliminato sempre al ‘Luigi Ferraris’ il Catanzaro vincendo per 2-1. In caso di parità al termine dei 90 minuti, si andrà ai tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità si andrà ai calci di rigore. La vincente di questo confronto affronterà negli ottavi di finale la Juventus, gara che si giocherà all’ Allianz nel mese di gennaio. In campionato la Samp ha 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte); il Genoa é penultimo con 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte).

Sampdoria-Genoa sarà diretta dal signor Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, coaudiuvato dai signori Valeriani e Cecconi, mentre il quarto uomo sarà il signor Calvarese.

Probabili formazioni di Sampdoria-Genoa

Sampdoria (4-3-3): Letica; Bereszynski, A. Ferrari, Tonelli, Augello; Leris, Ekdal, Verre; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard. All: Ranieri.

Genoa (4-3-1-2): Marchetti; Biraschi, Goldaniga, Masiello, Lu. Pellegrini; Lerager, Melegoni, Rovella; Zajc; Destro, Shomurodov. All: Maran.

Dove vedere Sampdoria Genoa, diretta TV e streaming