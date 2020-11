Coppa Italia, dove vedere Udinese Fiorentina streaming gratis e diretta tv

Coppa Italia, ecco dove vedere Udinese Fiorentina in streaming gratuito e in tv.

Alla Dacia Arena va in scena il match Udinese – Fiorentina, gara valida per il quarto turno eliminatorio di Coppa Italia.

L’Udinese è arrivato al quarto turno della competizione, eliminando il Vicenza nel turno precedente. La sfida finì 3-1 con i gol di Forestieri, Deulofeu e Pussetto per i bianconeri e di Gori allo scadere per il Vicenza.

In campionato l’Udinese è reduce dall’importante vittoria firmata De Paul contro il Genoa di domenica sera.

La Fiorentina invece vinse di misura per 2-1 contro il Padova nel turno precedente, grazie ai gol di Venuti e Callejon (di Santini il gol della bandiera per il Padova).

In Serie A, nonostante l’arrivo di Prandelli, continua il periodo nero per la Fiorentina. Nel lunch match di domenica è arrivata un’altra sconfitta, questa volta contro il Benevento al Franchi.

I precedenti tra Udinese e Fiorentina in Coppa Italia vedono in netto vantaggio i viola: nelle nove sfide, sono sei le vittorie per la Fiorentina e solo due per l’Udinese (un pareggio). Anche le ultime sfide in Serie A sorridono alla Fiorentina: l’Udinese non riesce a batterla da quattro anni e nelle ultime nove sfide sono arrivate sei sconfitte e tre pareggi contro i viola.

Il fischio d’inizio di Udinese – Fiorentina è in programma alle ore 17:30 e l’arbitro della gara sarà Marco Serra.

Dove vedere Udinese Fiorentina tv

La sfida di Coppa Italia sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Rai, che detiene i diritti della competizione. Il canale dedicato al match sarà Rai 2 (canale 2 digitale terrestre) e per seguirla in alta definizione basterà collegarsi su Rai 2 HD (canale 502 digitale terrestre).

Dove vedere Udinese Fiorentina streaming gratis

Inoltre, per tutti i tifosi e gli appassionati di calcio, sarà possibile seguire il match Udinese – Fiorentina anche in streaming gratis su Rai Play, la piattaforma web della Rai. Bisognerà collegarsi dal vostro computer al sito web oppure scaricare l’applicazione su tutti i dispositivi mobili (smartphone, notebook, tablet).