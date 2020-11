Dove vedere Cagliari-Verona: streaming gratis e diretta tv Coppa Italia

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 alla Sardegna Arena (a porte chiuse) si disputerà il match Cagliari-Verona, valevole per il quarto turno di Coppa Italia, dove ricordiamo se al 90′ ci fosse risultato di parità, si giocherebbero i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Entrambe le squadre vengono da un turno di campionato con sconfitta per 2-0: i rossoblu di Eusebio Di Francesco contro la Juventus in trasferta, mentre i gialloblu di Ivan Juric contro il Sassuolo in casa. La vincente tra sardi e veneti, incontrerà agli ottavi di finale l’Atalanta con sorteggio del campo previsto per venerdì 27 novembre.

I precedenti in terra sarda in Coppa Italia sono solamente due: il 14 settembre 1975 vittoria dell’Hellas per 3-1 e il 4 settembre 1983 il risultato fu di parità (2-2). Ovviamente anche in previsione di domenica prossima (Atalanta-Verona e Cagliari-Spezia), i due allenatori metteranno in campo parecchi giocatori che in questi primi due mesi di stagioni hanno avuto poco spazio.

L’arbitro della gara sarà Alessandro Prontera della sezione AIA di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Avalos e Dei Giudici e dal quarto uomo Marchetti.

Cagliari-Verona, le probabili formazioni

CAGLIARI (4-2-3-1): Vigorito; Zappa, Walukiewicz, Pisacane, Tripaldelli; Caligara, Oliva; Ounas, Marin, Pereiro; Pavoletti.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Magnani, Dawidowicz; Cancellieri, Tameze, Ilic, Udogie; Salcedo, Zaccagni; Di Carmine.

Dove vedere Cagliari-Verona: streaming gratis e diretta tv

Il match del quarto turno di Coppa Italia tra Cagliari-Verona, sarà visibile in diretta e in chiaro sul canale Rai Sport (ch.57 del digitale terrestre e ch. 227 del decoder Sky) ma anche su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi Android e iOS, o collegandosi da pc e notebook. La gara inoltre sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi mobili sull’app di RaiPlay.

La telecronaca sarà affidata al giornalista Gianni Bezzi con il commento tecnico dell’ex calciatore Vincenzo D’Amico, mentre a bordocampo sarà presente Vincenzo Di Monte.