Coppa Italia, Atalanta-Juventus: è la finale, squadra di Pirlo al lavoro

Finale di Coppa Italia, Atalanta-Juventus sarà l’ultima sfida in gara. Si terrà mercoledì 19 maggio alle ore 21 direttamente al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Due squadre dalla corazza d’oro che si sono affrontate 16 volte totale in Coppa Italia: 6 pareggi con 6 successi per i bianconeri di Pirlo e 4 quelli dei nerazzurri. Nelle ultime 3 stagioni il gruppo nerazzurro raggiunge per la seconda volta la Coppa Italia, ultima vittoria risalente al 1963. La Juventus è dal 2018 che non porta a casa un trofeo di Coppa Italia, ricordiamo la finale contro il Napoli dove perse ai rigori.



Coppa Italia, Atalanta-Juventus: curiosità sull’allenatore

Il tecnico bianconero Andrea Pirlo mette la squadra al lavoro, vuole portare a casa il match aggiudicandosi la nomina di quarto vincitore della Coppa Italia con la Juventus sia da giocatore che da allenatore dopo Luis Monti, Dino Zoff e Carlo Parola. L’uomo che sicuramente attendiamo di vedere in campo, in casa Juventus, è Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese è riuscito a portare a casa 9 reti nelle ultime 10 finali. Gianluigi Buffon lo ritroveremo fra i pali. Quest’ultimo contro l’Atalanta di Gasperini giocherà l’ultima partita di Coppa Italia (sesta in carriera). In caso di conquista, diventerebbe (con Mancini) il maggior vincente nella competizione. Alex Sandro squalificato.