Cagliari-Pisa: streaming gratis e diretta tv Italia 1 o Canale 20? Dove vedere Coppa Italia

Sabato 14 agosto alle ore 21 allo stadio “Unipol Dominus” si disputerà Cagliari-Spal, valevole per il primo turno di Coppa Italia (gara unica) e chi avrà la meglio, nel turno successivo (15 dicembre) sfiderà la vincente dell’incontro Cittadella-Monza.

Sono 16 i precedenti tra le due formazioni che vedono i sardi in vantaggio per 7-4 e cinque pareggi; l’ultima sfida risale al 10 marzo 1991, quando alla 24.a giornata del campionato 1990-91, i rossoblu si imposero in casa per 2-1.

L’arbitro della gara sarà Gianluca Manganiello della sezione A.I.A della di Pinerolo (Torino), coadiuvato dagli assistenti Pietro Dei Giudici di Latina e Michele Grossi di Frosinone. Quarto ufficiale Alessandro Di Graci di Como, mentre addetti al VAR Maurizio Mariani di Aprilia (Latina) e Damiano Margani di Latina.

Cagliari-Pisa, probabili formazioni

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Strootman, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pereiro; Pavoletti. All. Semplici.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Berra, Caracciolo, Leverbe, Birindelli; Piccinini, Quaini, Izzillo; Gucher; Marsura, Lucca. All. D’Angelo.

Dove vedere Cagliari-Pisa in tv e streaming

Il match Cagliari-Pisa, valido per il primo turno di Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1, compreso lo streaming gratuito su Mediaset Infinity e sul sito www.mediasetplay.mediaset.it. Per quest’ultima opzione sarà necessario collegarsi al portale attraverso qualsiasi dispositivo come pc, smartphone e tablet. La telecronaca sarà a cura di Massimo Callegari, con il commento tecnico dell’ex calciatore Roberto Cravero.

Stagione 1990-91, Cagliari-Pisa 2-1: gli highlights