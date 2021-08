Coppa Italia, dove vedere Benevento-Spal: streaming e diretta tv Italia 1 o Canale 20?

Sabato 14 agosto, alle ore 17.45, allo stadio “Vigorito”, il Benevento di Fabio Caserta ospiterà la Spal di Pep Clotet, il match è valido per i 32.esimi di finale di Coppa Italia. Prima di scoprire dove vedere Benevento-Spal, ecco un focus su questo match.

Il match sarà aperto al pubblico (il 50% della capienza del “Vigorito”) con i tifosi che potranno assistere al match solo se muniti di “Green Pass” o con tampone negativo entro le 48 ore dall’inizio del match. Entrambe le squadre esordiscono da questo turno nella competizione con i campani che vogliono dimenticare la passata stagione in Serie A, culminata con la retrocessione in Serie B. Gli “estensi”, invece, dopo la parentesi Rastelli ripartono da Clotet, che ha fatto bene nella sua esperienza sulla panchina del Brescia.

Benevento-Spal sarà diretta dal signor Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria, coaudiuvato dai signori Rocca e Pagnotta, mentre il quarto uomo sarà Longo. Var ed Avar saranno rispettivamente Nasca e Marini.

Il match Benevento-Spal, valido per i 32.esimi di finale della Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta tv su Canale 20. Il match sarà disponibile in streaming anche su Mediaset Infinity e sul sito

www.mediasetplay.mediaset.it. Sarà necessario collegarsi al portale e selezionare il canale di riferimento del match.