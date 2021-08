Dove vedere Genoa-Perugia Coppa Italia, streaming gratis LIVE e diretta tv Italia 1?

Il match Genoa-Perugia, valido per il secondo turno della Coppa Italia 2020/21, si gioca venerdì 13 agosto alle ore 18 nello stadio Luigi Ferraris di Genova. I padroni di casa fanno il loro esordio nella competizione mentre gli umbri hanno sconfitto 1-0 il Sudtirol con una rete di Carretta. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrà ai supplementari ed eventuali calci di rigore.

Le probabili formazioni di Genoa-Perugia Coppa Italia

GENOA (3-4-1-2): Sirigu; Biraschi, Masiello, Criscito; Sabelli, Badelj, Rovella, Czyborra; Hernani; Destro, Buksa.

PERUGIA (4-3-3): Chichizola; G. Angella, Sgar, Lisi, Dell’Orco; Carretta, Kouan, Vanbaleghem; Burrai, Murano, Falzerano.



Dove vedere Genoa-Perugia Coppa Italia, streaming gratis e diretta tv Mediaset?

Il match Genoa-Perugia, valido per il secondo turno della Coppa Italia 2020/21, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Italia 1. La sfida sarà disponibile in streaming gratuito anche su Mediaset Infinity e sul sito www.mediasetplay.mediaset.it. Mediaset ha acquisito i diritti di tutta la competizione. A seguire la programmazione televisiva completa del secondo turno:



Pordenone-Spezia 13/8 ore 17.45 diretta Canale 20

Genoa-Perugia/Sudtirol 13/8 ore 18 diretta Italia 1

Udinese-Ascoli 13/8 ore 20.45 diretta Canale 20

Fiorentina-Cosenza 13/8 ore 21 diretta Italia 1

Benevento-Spal 14/8 ore 17.45 diretta Canale 20

Cittadella-Monza 14/8 ore 18 diretta Italia 1

Verona-Catanzaro 14/8 ore 20.45 diretta Canale 20

Cagliari-Pisa 14/8 ore 21 diretta Italia 1

Empoli-Vicenza 15/8 ore 17.45 diretta Canale 20

Parma-Lecce 15/8 ore 18 diretta Italia 1

Venezia-Frosinone 15/8 ore 20.45 a Ferrara diretta Canale 20

Torino-Cremonese 15/8 ore 21 diretta Italia 1

Crotone-Brescia 16/8 ore 17.45 diretta Canale 20

Bologna-Ternana 16/8 ore 18 diretta Italia 1

Salernitana-Reggina 16/8 ore 20.45 diretta Canale 20

Sampdoria-Alessandria 16/8 ore 21 diretta Italia 1