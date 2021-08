Dove vedere Ternana-Avellino Coppa Italia, streaming e diretta Cusano Italia TV?

Ternana-Avellino, si gioca il primo turno di Coppa Italia. Dopo la sconfitta contro il Frosinone, la squadra di Lucarelli affronta gli irpini nell’esordio della competizione. Il match Ternana-Avellino, valido per il primo turno della Coppa Italia 2020/21, si gioca domenica 8 agosto alle ore 18.30 nello stadio Libero Liberati di Terni. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrà ai supplementari ed eventuali calci di rigore. Il vincente della sfida affronterà il Bologna nel secondo turno il prossimo 16 agosto.



Dove vedere Ternana-Avellino Coppa Italia, diretta tv in chiaro e streaming gratis Mediaset Play?

Il match Ternana-Avellino non sarà trasmesso nè in diretta tv in chiaro nè in streaming gratuito sul territorio italiano. Mediaset ha acquistato i diritti della Coppa Italia ma trasmetterà le sfide a partire dal secondo turno. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

Ecco il calendario completo della programmazione televisiva:

Pordenone-Spezia 13/8 ore 17.45 diretta Canale 20

Genoa-Perugia/Sudtirol 13/8 ore 18 diretta Italia 1

Udinese-Ascoli 13/8 ore 20.45 diretta Canale 20

Fiorentina-Cosenza 13/8 ore 21 diretta Italia 1

Benevento-Spal 14/8 ore 17.45 diretta Canale 20

Cittadella-Monza 14/8 ore 18 diretta Italia 1

Verona-Como/Catanzaro 14/8 ore 20.45 diretta Canale 20

Cagliari-Pisa 14/8 ore 21 diretta Italia 1

Empoli-Vicenza 15/8 ore 17.45 diretta Canale 20

Parma-Lecce 15/8 ore 18 diretta Italia 1

Venezia-Frosinone 15/8 ore 20.45 a Ferrara diretta Canale 20

Torino-Cremonese 15/8 ore 21 diretta Italia 1

Crotone-Brescia 16/8 ore 17.45 diretta Canale 20

Bologna-Ternana/Avellino 16/8 ore 18 diretta Italia 1

Salernitana-Reggina 16/8 ore 20.45 diretta Canale 20

Sampdoria-Padova/Alessandria 16/8 ore 21 diretta Italia 1