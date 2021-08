Foggia-Paganese, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa Italia

Sabato 21 agosto alle ore 21 allo stadio Pino Zaccheria è in programma il match Foggia-Paganese, valevole per il primo turno della Coppa Italia di Serie C. La vincente di questo incontro, sfiderà nel turno successivo (15 settembre), chi avrà la meglio tra Juve Stabia-Messina.

Sono dodici i precedenti complessivi tra le due squadre con i pugliesi in vantaggio per 6-2 e quattro pareggi. L‘arbitro della gara sarà Daniele Virgilio della sezione A.I.A di Trapani, coadiuvato dagli assistenti Mattia Bartolomucci di Ciampino (Roma) e Lorenzo D’Ilario di Tivoli (Roma), IV uomo ufficiale Giorgio Vergaro di Bari.

Dove vedere Foggia-Paganese in tv e streaming

Il match del primo turno di Coppa Italia tra Foggia-Paganese, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro. Per la Coppa Italia, non è prevista nè la diretta in chiaro, nè lo streaming gratuito.

Stagione 2020-21, Paganese-Foggia 1-4: gli highlights