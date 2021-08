Padova-Alessandria: streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa Italia

Domenica 8 agosto, alle ore 20.30, allo stadio Euganeo si disputerà il match Padova-Alessandria, valevole per il turno preliminare di Coppa Italia, dove la vincente sfiderà lunedì 16 agosto (ore 21) la Sampdoria allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Quello tra veneti e piemontesi sarà un remake della finale playoff, giocato lo scorso 17 giugno che vede i grigi prevalere ai calci di rigore, ottenendo così la promozione in Serie B dopo 46 anni di assenza.

Ricordiamo che per assistere all’incontro è obbligatorio essere in possesso della Certificazione Verde COVID-19 (GREEN PASS), che dovrà essere esibito in formato cartaceo o digitale agli steward preposti, con il codice a barre bidimensionale (QR-CODE) che dovrà essere chiaro e leggibile.

Nel caso in cui il tifoso dovesse essere sprovvisto di Green Pass o se lo stesso non dovesse risultare valido, non potrà accedere allo stadio.

Per il match dell’Euganeo è stato designato Daniele Minelli della sezione A.I.A di Varese, coadiuvato dagli assistenti Marco Ceccon di Lovere (Bergamo) e Marco Trinchieri di Milano, IV Ufficiale Sajmir Kumara di Verona.

Dove vedere Alessandria-Padova in tv e streaming

La gara di Coppa Italia tra Padova-Alessandria al momento non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter dei due club. Se ci dovessero essere comunque delle novità, ci saranno aggiornamenti.

