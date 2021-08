Salernitana-Reggina: streaming gratis e diretta tv Italia 1 o Canale 20? Dove vedere Coppa Italia

Domani sera alle ore 20.45 allo stadio Arechi di Salerno si disputerà il match Salernitana-Reggina, valevole per il primo turno di Coppa Italia (gara unica) e chi avrà la meglio, nel turno successivo (15 dicembre) sfiderà in trasferta il Genoa che ha avuto la meglio sul Perugia per 3-2.

Sono 50 i precedenti tra le due formazioni con i calabresi avanti per per 19-13 e diciotto pareggi; l’ultima sfida risale al campionato cadetto della scorsa stagione quando l’1 febbraio il match del Granillo si chiuse a reti bianche, mentre la gara d’andata all’Arechi (26 settembre) si chiuse sempre in parità, ma con il risultato di 1-1.

L’arbitro della gara sarà Francesco Fourneau della sezione A.I.A di Roma, coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone di Napoli e Luigi Lanotte di Barletta. Quarto ufficiale Daniele Rutella di Enna, mentre addetti al VAR Marco Di Bello di Brindisi e Matteo Marchetti di Ostia Lido (Roma).

Salernitana-Reggina, probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Belec, Bogdan, Gyomber, Mantovani, Kupisz, Coulibaly, Di Tacchio, Capezzi, Cicerelli, Gondo, Djuric. Allenatore: Castori.

REGGINA (4-4-2): Nicolas, Lakicevic, Loiacono, Cionek, Liotti, Situm, Bianchi, Folorunsho, Micovschi, Menez, Montalto. Allenatore: Aglietti.

Dove vedere Salernitana-Reggina in tv e streaming

Il match Salernitana-Reggina, valido per il primo turno di Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 20, compreso lo streaming gratuito su Mediaset Infinity e sul sito www.mediasetplay.mediaset.it. Per quest’ultima opzione sarà necessario collegarsi al portale attraverso qualsiasi dispositivo come pc, smartphone e tablet. La telecronaca sarà a cura di Federico Mastria.