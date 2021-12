Genoa-Salernitana streaming gratis LIVE e diretta tv Italia 1? Dove vedere Coppa Italia

Il match Genoa-Salernitana, valido per i sedicesimi della Coppa Italia 2021/22, si gioca martedì 14 dicembre alle ore 21 nello stadio Luigi Ferraris di Genova. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrà ai supplementari ed eventuali calci di rigore. L’ultimo precedente tra le due squadre si è registrato lo scorso 2 ottobre in campionato con il successo 1-0 dei granata.

Le probabili formazioni di Genoa-Salernitana sedicesimi Coppa Italia

GENOA (3-4-1-2): Semper; Vanheusden, Masiello, Biraschi; Ghiglione, Sturaro, Touré, Cambiaso; Galdames; Destro, Kallon. All. Shevchenko

SALERNITANA (3-5-2): Fiorillo; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Kechrida, L. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Bonazzoli, Simy. All. Colantuono

Dove vedere Genoa-Salernitana sedicesimi Coppa Italia, streaming gratis e diretta tv Mediaset?

Il match Genoa-Salernitana, valido per i sedicesimi della Coppa Italia 2020/21, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Italia 1. La sfida sarà disponibile in streaming gratuito anche su Mediaset Infinity e sul sito www.mediasetplay.mediaset.it. Mediaset ha acquisito i diritti di tutta la competizione. A seguire la programmazione televisiva completa dei sedicesimi:

Venezia-Ternana, in diretta martedì alle ore 15, su Italia 1

Udinese-Crotone, in diretta martedì alle ore 18, su Italia 1

Verona-Empoli, in diretta mercoledì alle ore 15, su Italia 1

Cagliari-Cittadella, in diretta mercoledì alle ore 18, su Italia 1

Fiorentina-Benevento, in diretta mercoledì alle ore 21, su Italia 1

Spezia-Lecce, in diretta giovedì alle ore 18, su Italia 1

Sampdoria-Torino, in diretta giovedì alle ore 21, su Italia 1