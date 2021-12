Udinese-Crotone, live streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa Italia

Oggi pomeriggio alle ore 18 alla Dacia Arena di Udine si disputerà il match Udinese-Crotone, valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia; nel turno precedenti i friulani hanno eliminato l’Ascoli per 3-1, mentre i Pitagorici hanno sconfitto il Brescia ai calci di rigore (2-2 al 120′).

Sono tre i precedenti in casa bianconera con il bilancio in perfetta parità: un successo per parte e un pareggio; chi vincerà nel match odierno, negli ottavi di finale (12 o 19 gennaio) affronterà la Lazio. Nei rispettivi campionato l’Udinese si trova al quindicesimo posto con 17 punti, mentre il Crotone al penultimo (insieme al Pordenone) con 8.

SESTINA ARBITRALE:

ARBITRO: GUALTIERI

ASSISTENTI: TOLFO – FONTEMURATO

IV UFFICIALE: GIACOMELLI

VAR: NASCA

AVAR: CECCONI

Udinese-Crotone, probabili formazioni

UDINESE (3-4-3): Padelli; Perez, De Maio, Samir; Soppy, Jajalo, Makengo, Udogie; Forestieri, Nestorovski, Pussetto. All. Cioffi

CROTONE (4-3-3): Festa; Molina, Nedelcearu, Canestrelli, Sala; Estevez, Benali, Donsah; Oddei, Maric, Kargbo. All. Modesto

Dove vedere Udinese-Crotone in tv e streaming

Il match di sedicesimi di finale di Coppa Italia tra Udinese-Crotone sarà visibile in diretta e in chiaro su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre e ch. 506 in HD), compreso lo streaming gratuito su Mediaset Play. Telecronaca a cura di Roberto Ciarapica con il commento tecnico dell’ex calciatore Roberto Cravero.

Stagione 2020-21, Udinese-Crotone 0-0: gli highlights