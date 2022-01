Coppa Italia, dove vedere Atalanta Venezia in diretta tv e streaming? Rai o Mediaset?

Atalanta Venezia: dove vederla. Dopo aver schiantato con un roboante 6 a 2 l’Udinese al Friuli la truppa di Gian Piero Gasperini è pronta a ricominciare. Mercoledì 12 gennaio alle ore 17:30 i nerazzurri allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo, sfideranno il Venezia nella partita valida per gli ottavi di Coppa Italia. I lagunari, reduci dalla sconfitta contro il Milan in campionato, tenteranno di passare il turno per cercare di raddrizzare una stagione sino a questo momento poco brillante. Infatti attualmente si trovano al quartultimo posto con soli 4 punti di distacco dalla zone retrocessione.

Atalanta Venezia dove vederla in diretta tv e streaming: Rai o Mediaset?

Il match valido per gli ottavi di Coppa Italia sarà trasmesso in esclusiva su Italia 1. Per lo streaming gli abbonati potranno usufruire dei servizi della piattaforma di Mediaset Infinity. L’appuntamento è fissato per mercoledì 12 gennaio alle ore 17:30.

Le probabili formazioni

Il tecnico dei bergamaschi potrebbe optare per un massiccio turnover in vista dei prossimi impegni di stagione, decidendo di dare spazio a Piccoli. Indisponibili per squalifica Toloi, Ilicic e Malinovskyi oltre a Zapata e Gosens. Per quanto riguarda il fronte Venezia possibile tridente in avanti con Forte, Aramu e Okereke.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Pessina, Miranchuk; Piccoli.

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Tessmann; Aramu, Forte, Okereke.