Napoli-Fiorentina streaming gratis e diretta tv Rai o Mediaset? Dove vedere Coppa Italia

Il match Napoli-Fiorentina, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/22, si disputa giovedì 13 gennaio alle ore 18 nello stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Gli azzurri sono reduci dalla vittoria di domenica in campionato contro la Sampdoria e fanno il loro esordio nella competizione. I viola vogliono riscattare la batosta subita lunedì sera dal Torino ed hanno sconfitto Cosenza e Benevento nei turni eliminatori. L’arbitro designato per la sfida è il signor Ayroldi di Molfetta. Sarà l’occasione per i due tecnici di schierare qualche seconda linea prima della prossima giornata di Serie A. La vincente affronterà una tra Atalanta e Venezia nei quarti di finale.

Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina ottavi di finale Coppa Italia

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Tuanzebe, Rrahmani, Juan Jesus; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. All. Spalletti.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Terzic; Maleh, Pulgar, Castrovilli; Ikone, Piatek, Saponara. All. Italiano.

Dove vedere Napoli-Fiorentina ottavi Coppa Italia, streaming gratis e diretta tv Rai o Mediaset?

Il match Napoli-Fiorentina, valida per gli ottavi di finale, sarà visibile in diretta tv in chiaro su Italia 1. L’incontro del Diego Armando Maradona sarà disponibile anche in streaming gratis sulla piattaforma Mediaset Play e sul sito Sportmediaset. Basta registrarsi e accedere tramite pc o mobile.