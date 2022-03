Fiorentina-Juventus, streaming gratis e diretta tv Rai o Mediaset? Dove vedere Coppa Italia

Domani sera alle ore 21 allo stadio Artemio Franchi di Firenze si disputerà il match Fiorentina-Juventus, valevole per l’andata della semifinale di Coppa Italia; nei due turni preliminari i Viola hanno avuto la meglio in casa su Cosenza (4-0) e Benevento (2-1) mentre negli ottavi e nei quarti hanno sconfitto sempre in trasferta Napoli e Atalanta rispettivamente per 5-2 (dopo i tempi supplementari) e 3-2.

I bianconeri invece hanno debuttato sconfiggendo allo “Stadium” prima la Sampdoria per 4-1 e poi il Sassuolo per 2-1.

La Juventus ha vinto 11 delle ultime 15 gare contro la Fiorentina in tutte le competizioni, trovando tuttavia il successo solo due volte nei cinque appuntamenti più recenti.

SESTINA ARBITRALE:

Arbitro: GUIDA Assistenti: CARBONE – LO CICERO Quarto Ufficiale: MARINELLI VAR: DI PAOLO AVAR: RANGHETTI Leggi anche: Morata, le cifre dell'offerta della Juve all'Atletico Madrid