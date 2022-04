Inter-Milan, streaming gratis e diretta tv Rai o Mediaset? Dove vedere Coppa Italia

Questa sera alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si disputerà il match Inter-Milan, valevole per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Nella gara d’andata giocata lo scorso 1 marzo, il risultato finale è stato di 0-0 e dunque ai rossoneri per qualificarsi basterà anche un pareggio con reti.

La finale della manifestazione nazionale si disputerà il prossimo 11 maggio allo stadio Olimpico di Roma tra chi avrà la meglio stasera nel derby meneghino e tra Juventus-Fiorentina che scenderanno in campo domani sera a Torino (andata 1-0 per i bianconeri a Firenze). Sono 26 i precedenti in Coppa Italia tra le due squadre con il “Diavolo” avanti per 10-8 e otto pareggi; è di colore nerazzurro invece l’ultimo precedente in Coppa Italia, ovvero quello dei quarti di finale nella scorsa stagione deciso dalla punizione del danese Eriksen.

SESTINA ARBITRALE:

Arbitro: MARIANI Assistenti: COSTANZO – PASSERI Quarto Ufficiale: ABISSO VAR: MAZZOLENI AVAR: TOLFO Inter-Milan, probabili formazioni INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud. Dove vedere Inter-Milan in tv e streaming Il match di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter-Milan sarà visibile in diretta e in chiaro su Canale 5 (numero 5 del digitale terrestre e 505 in HD), compreso lo streaming gratuito su Mediaset Play. Telecronaca a cura di Riccardo Trevisani con il commento tecnico dell’ex calciatore Roberto Cravero; l’alternativa è rappresentata dal sito Sportmediaset.it. 1 marzo, Milan-Inter 0-0: gli highlights