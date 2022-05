Finale Coppa Italia, dove vedere Juventus-Inter: streaming gratis e diretta tv Rai 1 o Canale 5?

Mercoledì 11 maggio, alle ore 21, allo stadio “Olimpico” di Roma, si affronteranno la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Inter di Simone Inzaghi, il match è valido per la finale di Coppa Italia. Prima di scoprire dove vedere Juventus-Inter in diretta tv e streaming, ecco un focus su questo match.

La Juventus arriva a giocarsi questa finale di Coppa Italia dopo aver eliminato agli ottavi la Sampdoria, ai quarti il Sassuolo e in semifinale la Fiorentina. L’Inter, invece, ha superato l’Empoli agli ottavi, la Roma ai quarti e il Milan in semifinale. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente si procederà con i calci di rigore. La Juventus ha vinto il trofeo quindici volte, mentre l’Inter lo ha vinto sette volte.

Juventus-Inter sarà diretta dal signor Paolo Valeri della sezione di Roma 2, coaudiuvato da Giallatini e Preti, il quarto uomo sarà Sozza. Var ed Avar saranno rispettivamente Di Paolo e Abisso.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-INTER

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Dove vedere Juventus-Inter, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Juventus-Inter, valido per la finale di Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta tv su Canale 5. Il match sarà disponibile in streaming anche su Mediaset Infinity e sul sito www.mediasetplay.mediaset.it. Sarà necessario collegarsi al portale e selezionare il canale di riferimento del match.