Palermo-Reggiana, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa Italia

Domenica 31 luglio alle ore 21 allo stadio Renzo Barbera si disputerà il match Palermo-Reggiana, valevole per il turno preliminare di Coppa Italia. L’arbitro dell’incontro sarà

Se al 90′ le due squadre dovessero essere in situazione di parità si disputeranno i due tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore e chi avrà la meglio sfiderà in trasferta il Torino per il primo turno (sabato 6 agosto ore 21.15.).

Palermo-Reggiana, designazione arbitrale

ARBITRO: RUTELLA

ASSISTENTI: DEL GIOVANE – YOSHIKAWA

IV° UFFICIALE: SANTORO

Palermo-Reggiana, probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Lancini, Marconi, Giron; De Rose, Dall’Oglio; Valente, Silipo, Fella; Brunori.

REGGIANA (3-4-3): Turk; Laezza, Rozzio, Contessa; Libutti, Rossi, Sciaudone, Orsi; Rosafio, Varela, Zamparo.

Dove vedere Palermo-Reggiana in tv e streaming

Il preliminare di Coppa Italia tra Palermo-Reggiana non ha nessuna copertura nè in tv nè in streaming, visto che nessun canale italiano ha acquistato i diritti dell’incontro, ma dal prossimo turno tutte le gare andranno in onda in chiaro sulle reti Mediaset. Comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter dei due club.

