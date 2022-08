Cagliari-Perugia, streaming gratis e diretta tv Italia 1 o Canale 20? Dove vedere Coppa Italia

Domani pomeriggio alle ore 17.45 allo “Unipol Domus” si disputerà il match Cagliari-Perugia, valevole per il primo turno di Coppa Italia (gara unica) e chi avrà la meglio, nel secondo turno (19 ottobre) sfiderà la vincente di Bologna-Cosenza.

Sono ventuno i precedenti complessivi tra le due squadre con i sardi avanti per 9-7 e cinque pareggi; 44 le reti realizzate (27-17 il parziale per i rossoblù). L’arbitro della sfida sarà Matteo Gualtieri della sezione A.I.A. di Asti coadiuvato dagli assistenti Gianluca Sechi di Sassari e Andrea Niedda di Ozieri (Sassari), Quarto Ufficiale Luca Cherchi di Carbonia. A chiudere la squadra arbitrale Di Martino e Galetto, rispettivamente VAR e AVAR.

Cagliari-Perugia, probabili formazioni

CAGLIARI(4-3-3): Radunovic; Di Pardo, Altare, Goldaniga, Carboni; Makoumbou, Viola, Lella; Pereiro, Pavoletti, Luvumbo. All.: Fabio Liverani.

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Vulikic; Casasola, Kouan, Iannoni, Onischenko, Angori; Melchiorri, Dembele. All.: Fabrizio Castori

Dove vedere Cagliari-Perugia in tv e streaming

Il match Cagliari-Perugia valido per il primo turno di Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Canale 20 (ch. 20 del digitale terrestre e 151 del decoder Sky), compreso lo streaming gratuito su Mediaset Infinity e sul sito www.mediasetplay.mediaset.it. Per quest’ultima opzione sarà necessario collegarsi al portale attraverso qualsiasi dispositivo come pc, smartphone e tablet.

