Sampdoria-Reggina, streaming gratis e diretta tv Italia 1 o Canale 20? Dove vedere Coppa Italia

Sono diciotto i precedenti complessivi tra le due squadre con i blucerchiati avanti per 10-3 e cinque pareggi; l’arbitro della sfida sarà Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, coadiuvato dagli assistenti Liberti di Pisa e Rossi della Spezia, Quarto Ufficiale Virgilio di Trapani. Al VAR e AVAR opereranno rispettivamente Marini di Roma e Rossi di Biella.

Sampdoria-Reggina, probabili formazioni

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, A. Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Candreva, Rincon, Sabiri, Leris; Caputo. All.: Marco Giampaolo.

Reggina (4-3-3): Ravaglia; Cionek, Loiacono, Gagliolo, Giraudo; Lombardi, Crisetig, Liotti; Canotto, Montalto, Cicerelli. All.: Filippo Inzaghi.

Dove vedere Sampdoria-Reggina in tv e streaming

Il match Sampdoria-Reggina, valido per il primo turno di Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Italia 1, compreso lo streaming gratuito su Mediaset Infinity e sul sito www.mediasetplay.mediaset.it. Per quest’ultima opzione sarà necessario collegarsi al portale attraverso qualsiasi dispositivo come pc, smartphone e tablet.

11 settembre 2005, Sampdoria-Reggina 3-2: gli highlights