Verona-Bari, streaming gratis e diretta tv Italia 1 o Canale 20? Dove vedere Coppa Italia

Domani pomeriggio alle ore 18 allo stadio “Marcantonio Bentegodi” si disputerà il match Verona-Bari valevole per il primo turno di Coppa Italia (gara unica) e chi avrà la meglio, nel secondo turno (19 ottobre) sfiderà la vincente di Salernitana-Parma.

Sono trentadue i precedenti in terra veneta con i padroni di casa in netto vantaggio per 18-3 e undici pareggi; ultima sfida nella manifestazione Nazionale risale alla stagione 1996-97: pareggio al “San Nicola” all’andata e vittoria gialloblu per 3-0 in casa nel ritorno.

L’arbitro designato è Niccolò Baroni della sezione A.I.A di Firenze, che sarà coadiuvato dagli assistenti Trinchieri e Ceccon e dal Quarto Ufficiale Nicolini. Alla postazione VAR Mazzoleni, AVAR Muto.

Verona-Bari, probabili formazioni

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna. All. Cioffi

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Folorunsho, Maiello, Maita; Botta; Antenucci, Cheddira. All. Mignani

Dove vedere Verona-Bari in tv e streaming

Il match Verona-Bari, valido per il primo turno di Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Italia 1, compreso lo streaming gratuito su Mediaset Infinity e sul sito www.mediasetplay.mediaset.it. Per quest’ultima opzione sarà necessario collegarsi al portale attraverso qualsiasi dispositivo come pc, smartphone e tablet.

