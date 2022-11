Avellino-Turris, streaming gratis e diretta tv OneFootball o Eleven Sports? Dove vedere Coppa Italia

Domani pomeriggio alle ore 17.30 allo stadio Partenio – Adriano Lombardi si disputerà il match Avellino-Turris, valevole per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Nel turno inaugurale della manifestazione nazionale gli irpini hanno sconfitto la Fidelis Andria per 1-0, mentre i rosso corallo con lo stesso risultato hanno eliminato il Gelbison.

In questa stagione le due squadre non si sono ancora sfidate e chi avrà la meglio, negli ottavi di finale incontrerà la vincente dell’altro incontro che vedrà opposte Catanzaro-Potenza. L’arbitro della sfida sarà Simone Taricone della sezione A.I.A. di Perugia, coadiuvato dagli assistenti Giacomo Bianchi di Pistoia e Daniel Cadirola di Milano, Quarto Ufficiale Riccardo Tropiano di Bari.

Dove vedere Avellino-Turris in tv e streaming

Il match di Coppa Italia tra Avellino-Turris sarà visibile su Eleven Sports, il broadcaster del “Gruppo Aser Media” che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (compresi playoff, playout e Coppa Italia). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 9,99 euro, oppure quello annuale a 89,99 euro, valido fino al 30 giugno 2023. Per premiare i clienti più fedeli, Eleven Sports ha deciso di mantenere il prezzo bloccato ma soltanto a chi è ancora in possesso di un pass mensile attivo e non lo ha disdetto negli ultimi mesi.

Un’altra alternativa è rappresentata dal portale One Football, network attraverso il quale sarà possibile seguire la gara in pay per view su pc, notebook e dispositivi mobili (tramite sito o scaricando l’app) al prezzo di 3,99€.

