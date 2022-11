Foggia-Crotone, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Coppa Italia

Domani sera alle ore 20.30 allo stadio “Pino Zaccheria” si disputerà il match Foggia-Crotone, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia (gara unica). Nei primi due turni i Satanelli hanno eliminato (sempre ai calci di rigore) l’AZ Picerno (in casa) e la Juve Stabia (in trasferta), mentre i pitagorici hanno avuto la meglio (sempre in casa) Messina (ai calci di rigore ) e Monopoli (ai tempi supplementari).

In questa stagione le due squadre si sono sfidate in campionato lo scorso 15 ottobre allo “Zaccheria” con successo pugliese per 1-0 grazie alla rete dell’attaccante albanese Dardan Vuthaj al 51′. L’arbitro della sfida sarà Gianluca Grasso di Ariano Irpino (Avellino), coadiuvato dagli assistenti Federico Fratello di Latina ed Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia, Quarto Ufficiale Valerio Vogliaccio di Bari.

Dove vedere Foggia-Crotone in tv e streaming

Il match di Coppa Italia tra Foggia-Crotone sarà visibile su Eleven Sports, il broadcaster del “Gruppo Aser Media” che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (compresi playoff, playout e Coppa Italia). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 9,99 euro, oppure quello annuale a 89,99 euro, valido fino al 30 giugno 2023. Per premiare i clienti più fedeli, Eleven Sports ha deciso di mantenere il prezzo bloccato ma soltanto a chi è ancora in possesso di un pass mensile attivo e non lo ha disdetto negli ultimi mesi.

Un’altra alternativa è rappresentata dal portale One Football, network attraverso il quale sarà possibile seguire la gara in pay per view su pc, notebook e dispositivi mobili (tramite sito o scaricando l’app) al prezzo di 3,99€.

15 ottobre 2022, Foggia-Crotone 1-0: gli highlights