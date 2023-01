Coppa Italia di Serie D: il Lamezia Terme ai quarti di finale

Successo casalingo del Lamezia Terme nel secondo dei tre posticipi degli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie D: i calabresi si sono, infatti, imposti per 7-6 ai tiri di rigore sul Trapani, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari (vantaggio locale al 63’ con Evangelista Cunzi e pari siciliano al 71’ con Bruno Placido De Pace).

L’ultimo posticipo

L’ultimo posticipo Cavese-Francavilla in Sinni è in programma mercoledì 1° febbraio.

Gli abbinamenti dei quarti di finale

I quarti di finale opporranno lo United Riccione all’Adriese, il Pineto alla Puteolana, la Giana Erminio al Crema e il Lamezia Terme alla vincente di Cavese-Francavilla in Sinni. Le gare saranno (così come tutti i turni della competizione) di sola andata: in caso di parità al 90’ si ricorrerà ai tiri di rigore.

Il sodalizio detentore del trofeo

Il sodalizio detentore del trofeo è il Follonica Gavorrano, impostosi nell’edizione 2021-’22 piegando per 2-1 la Torres di Sassari nella finale disputatasi lo scorso 1° giugno allo stadio “Bruno Abbatini” di Genzano di Roma. Nessuna società è finora riuscita a iscrivere più di una volta il proprio nominativo nell’Albo d’Oro della competizione.