Entella-Vicenza, streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Eleven Sports? Dove vedere Coppa Italia

Domani pomeriggio alle ore 18 allo stadio Comunale di Chiavari (Genova) si disputerà il match Virtus Entella-Vicenza, semifinale d’andata di Coppa Italia di Serie C (ritorno al “Romeo Menti”, mercoledì 15 febbraio ore 20.30). Entrambe le squadre sono al terzo posto nei rispettivi gironi: i liguri in quello B con 42 punti, mentre i veneti in quello A con 38 punti.

Questi i risultati delle due squadre nei quattro turni precedenti:

Virtus Entella-Carrarese 1-1 (5-4 d.c.r.)

Virtus Entella-Montevarchi 1-0

Virtus Entella-Lucchese 1-1 (4-2 d.c.r.)

Virtus Entella-Renate 5-2

Vicenza-Virtus Verona 2-1

Vicenza-Arzignano Valchiampo 4-2

Rimini-Vicenza 1-1 (2-4 d.c.r)

Viterbese-Vicenza 0-2

Sono undici i precedenti complessivi tra le due squadre con la Virtus Entella in vantaggio per 4-2 e cinque pareggi; l’ultimo match giocato a Chiavari risale al 1°maggio 2021 quando nella 35.a giornata del campionato di Serie B, i berici si imposero per 2-1.

Dove vedere Virtus Entella-Vicenza in tv e streaming

Il match di Coppa Italia tra Virtus Entella-Vicenza sarà visibile come di consueto su Eleven Sports, dove è richiesto un abbonamento mensile da 9.99 €/mese o stagionale da 39.99 €.

Un’altra opzione è rappresentata dal portale OneFootball, network attraverso il quale sarà possibile seguire la gara in pay per view su pc, notebook e dispositivi mobili (tramite sito o scaricando l’app) al prezzo di 3,99€.

Coppa Italia Serie C, quarti di finale: tutti i gol