Fiorentina-Sampdoria, streaming gratis e diretta tv Italia 1 o Rai Sport? Dove vedere Coppa Italia

Domani pomeriggio alle ore 18 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, sarà in programma il match Fiorentina-Sampdoria valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I blucerchiati nei due turni precedenti hanno avuto la meglio (sempre al “Ferraris”) su Reggina e Ascoli, mentre i Viola sono al debutto della manifestazione. Chi avrà la meglio, nei quarti di finale affronterà la vincente dell’altro ottavo che vedrà opposte Milan-Torino.

In questa stagione le due squadre si sono affrontate lo scorso 6 novembre con vittoria gigliata in terra ligure per 2-0 con reti di Bonaventura e Milenkovic. Le due squadre si sono affrontate 11 volte in Coppa Italia, di cui le ultime tre sempre agli ottavi di finale: sono cinque le vittorie gigliate, due quelle dei genovesi, quattro i pareggi. Arbitrerà la sfida Daniele Paterna della sezione A.I.A. di Teramo.

Fiorentina-Sampdoria, probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Duncan; Bonaventura, Ikoné; Cabral; Kouame.

SAMPDORIA: (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Colley; Leris, Viera, Rincon, Augello; Verre; Gabbiadini, Lammers.

Dove vedere Fiorentina-Sampdoria in tv e streaming

Il match Fiorentina-Sampdoria, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Italia 1, compreso lo streaming gratuito su Mediaset Infinity e sul sito www.mediasetplay.mediaset.it. Per quest’ultima opzione sarà necessario collegarsi al portale attraverso qualsiasi dispositivo come pc, smartphone e tablet. Telecronaca a cura di Roberto Ciarapica e il commento tecnico dell’allenatore Giancarlo Camolese.

