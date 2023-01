Inter – Parma, Pecchia: “Ce la giocheremo”

Inter – Parma è la sfida che apre gli ottavi di finale della Coppa Italia. Domani alle ore 21:00 andrà in scena un match dal sapore malinconico e che riporta i tifosi indietro nel tempo. I campioni in carica della competizione ospitano la formazione di Fabio Pecchia. Le due squadre arrivano alla partita con umori ben diversi. Da una parte c’è l’Inter che dopo la vittoria di Napoli ha ottenuto un solo punto sul campo del Monza e Simone Inzaghi è tornato di nuovo sulla graticola. D’altra parte ci sono gli emiliani che hanno chiuso l’anno con un pareggio a Venezia e continuano la loro corsa verso il ritorno in Serie A.

Inter – Parma, gli ospiti provano l’impresa

La sfida sembra impari ma i ducali giocano con la tranquillità di chi sa di non avere nulla da perdere. Come riporta il sito Sportmediaset, Fabio Pecchia ha dichiarato in conferenza stampa: “Stiamo vivendo questa partita con entusiasmo e serenità, ce la siamo guadagnata sul campo e domani sarà una gran bella cosa scendere in campo e giocarcela con le nostre armi. È una partita che permette a tutti di confrontarsi con il calcio di élite”. Il tecnico ha poi aggiunto: “L’Inter è una squadra in salute, molto forte e con energia. Dobbiamo provare a fare le nostre cose tenendo conto che di fronte abbiamo un grande avversario. Servirà un buon pressing e buona fase di possesso, cercando di metterli in difficoltà con il nostro entusiasmo”.

I favori della vigilia sono tutti per i padroni di casa, i bookmakers danno l’esito 1 quasi scontato con una quota media di 1.25. Il pareggio nei tempi regolamentari è dato a 6.0 mentre la vittoria del Parma è quotata addirittura a 10.