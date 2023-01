Calciomercato Inter: tra rinnovi e sacrifici per arrivare a Thuram

Archiviata la vittoria contro il Napoli bisogna guardare avanti in casa nerazzurra e mentre Simone Inzaghi tiene alta la concentrazione della squadra, Beppe Marotta prova a far volare il calciomercato dell’Inter. L’agenda per il dirigente è piena più che mai, si va dai rinnovi di Darmian (oramai fatto) e Dzeko, alla difficile trattativa per portare Marcus Thuram in Lombardia.

Calciomercato Inter: dentro Thuram, Out Correa

Il piano in casa nerazzurra è chiaro, vendere l’argentino per arrivare a Thuram. Joaquin Correa non ha mai convinto con la maglia dell’Inter e la sua cessione potrebbe portare nelle casse milanesi almeno 18 milioni di euro. Di certo la cifra non basterebbe a convincere il Borussia M’gladbach ma a questa andrebbero aggiunti almeno altri 20 milioni di euro.

Intanto sul fronte rinnovi è ufficiale quello di Matteo Darmian fino al 2024 con opzione fino a giugno 2025 mentre si tratta quello di Edin Dzeko. L’ex Roma continua a confermarsi una punta su cui poter contare in caso di bisogno ma il suo attuale ingaggio è molto alto. Secondo la Gazzetta dello Sport si tratta sulla base di 5,5 milioni di euro e le parti sono ottimiste nella riuscita dell’affare.