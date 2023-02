Vicenza-Entella, streaming gratis e diretta tv Rai Sport o OneFootball? Dove vedere Coppa Italia

Domani sera alle ore 20.30 allo stadio “Romeo Menti” si disputerà il match Vicenza-Entella, semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C, che all’andata ha vinto il successo dei liguri per 1-0, grazie alla rete di Morosini su rigore al 67′. Nei rispettivi gironi i veneti sono al quinto posto con 44 punti ma solo a -3 dalla coppia di testa Feralpisalò-Pro Sesto, mentre la Virtus è terzo con 53 punti, a -5 dalla capolista Reggiana.

Questi i risultati delle due squadre nei quattro turni precedenti:

Virtus Entella-Carrarese 1-1 (5-4 d.c.r.)

Virtus Entella-Montevarchi 1-0

Virtus Entella-Lucchese 1-1 (4-2 d.c.r.)

Virtus Entella-Renate 5-2

Vicenza-Virtus Verona 2-1

Vicenza-Arzignano Valchiampo 4-2

Rimini-Vicenza 1-1 (2-4 d.c.r)

Viterbese-Vicenza 0-2

Sono dodici i precedenti complessivi tra le due squadre con la Virtus Entella in vantaggio per 5-2 e cinque pareggi; l’arbitro della sfida sarà Gabriele Scatena della sezione A.I.A di Avezzano (Aquila), coadiuvato dagli assistenti Luca Feraboli di Brescia e Federico Pragliola di Terni, Quarto Ufficiale Andrea Zanotti di Rimini. Chi avrà la meglio nella doppia finale (1 marzo-11 aprile), affronterà la vincente dell’altra semifinale che vedrà opposta Juventus U23-Foggia (andata 2-1 per i pugliesi).

Dove vedere Vicenza-Entella in tv e streaming

Il match di Coppa Italia tra Vicenza-Virtus Entella sarà visibile come di consueto su Eleven Sports, dove è richiesto un abbonamento mensile da 9.99 €/mese o stagionale da 39.99 €.

Un’altra opzione è rappresentata dal portale OneFootball, network attraverso il quale sarà possibile seguire la gara in pay per view su pc, notebook e dispositivi mobili (tramite sito o scaricando l’app) al prezzo di 3,99€.

Match d’andata Coppa Italia, Entella-Vicenza 1-0: gli highlights