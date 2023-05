Fiorentina-Inter, streaming gratis e diretta tv Rai o Mediaset? Dove vedere Finale Coppa Italia

Domani sera alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma si disputerà il match Fiorentina-Inter, valevole per la finale di ritorno di Coppa Italia; nei tre turni della manifestazione Nazionale i viola hanno avuto la meglio su Sampdoria, Torino e Cremonese, mentre i nerazzurri Parma, Atalanta e Juventus.

Sono tredici i precedenti tra le due squadre in Coppa Italia, con bilancio in perfetto equilibrio, ovvero cinque successi ciascuno e tre pareggi, anche se negli ultimi quattro incontri hanno sempre vinto i milanesi: l’ultimo successo viola risale al 27 febbraio 1996 (1-0 nella semifinale di ritorno). In questa stagione si è registrato un successo per parte e sempre in trasferta: 4-3 Inter al “Franchi” (22 ottobre) e 1-0 Fiorentina al “Meazza” (1 aprile).

L’arbitro della finale sarà Massimiliano Irrati della sezione A.I.A. di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Ciro Carbone e Alessandro Lo Cicero, Quarto Ufficiale Michael Fabbri. Al VAR ci sarà Paolo Mazzoleni, con Valerio Marini nel ruolo di AVAR. Assistente di riserva sarà Sergio Ranghetti. Per Irrati si tratta della terza finale in carriera.

Fiorentina-Inter, probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Amrabat, Mandragora; Kouamé, Barak, Brekalo; Jovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa.

Dove vedere Fiorentina-Inter in tv e streaming

Il match Fiorentina-Inter, valevole per la finale di ritorno di Coppa Italia, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro e in esclusiva su Canale 5, compreso lo streaming gratuito su Mediaset Infinity e sul sito www.mediasetplay.mediaset.it. Per quest’ultima opzione sarà necessario collegarsi al portale attraverso qualsiasi dispositivo come pc, smartphone e tablet. Telecronaca a cura di Massimo Callegari, con il commento tecnico dell’ex calciatore Roberto Cravero. Inviati a Roma per raccogliere e raccontare tutte le emozioni fuori e dentro lo stadio: Francesca Benvenuti, Angiolo Radice, Marco Barzaghi e Daniele Miceli.