Coppa Italia, Salernitana avanti: con la Ternana ci pensa Candreva. Cronaca e tabellino

All'Arechi la squadra di Paulo Sousa si impone 1-0 sui rossoverdi e accede al secondo turno. Gara con poche emozioni tra due squadre in piena costruzione sul mercato. Paulo Sousa aspetta rinforzi in vista del debutto in campionato di domenica contro la Roma

Tanto tuonò che non piovve. Annunciata dai foschi presagi in conferenza di Paulo Sousa e in generale da un mercato vissuto finora all’insegna dell’immobilismo, la prima ufficiale della Salernitana 2023-’24 è vittoriosa. All’Arechi la Ternana è piegata per 1-0 nel primo turno di Coppa Italia. I granata raccolgono gli applausi dei propri tifosi, accorsi in massa allo stadio nonostante il caldo e il periodo ferragostano, e possono ora pensare al debutto in campionato, domenica alle 18.30 in casa della Roma. A patto, come negli auspici del tecnico portoghese, che in settimana arrivino almeno alcuni dei sette rinforzi invocati dall’allenatore: due centrocampisti, due esterni offensivi, un centrale difensivo, un trequartista e una punta.

Coppa Italia, Candreva trascina la Salernitana. La Ternana è un cantiere

A decidere il match, manco a dirlo, è stato un acuto di Antonio Candreva. L’uomo in più della scorsa stagione è partito con il piede giusto anche in quella nuova. Sua la punizione dal limite che all’8’ ha sbloccato la partita, originata da un fallo di Labojko su Botheim. Sembrava essere l’inizio di un pomeriggio tranquillo per i granata e invece il match è proseguito su ritmi molto bassi e di fatto senza sussulti o quasi fino al 90’. Del resto si sono affrontate le due squadre cantiere del momento: detto della Salernitana, la Ternana è alle prese con un’estate tribolata, tra passaggio di proprietà e il cambio in corsa in panchina tra Andreazzoli e Lucarelli prima del via del ritiro. L’arrivo del ds Capozucca ha permesso di dare il via ad un mercato che sarà però all’insegna del contenimento dei costi. La rosa attuale dei rossoverdi non dà garanzie di tranquillità in vista della Serie B alle porte e in particolare del debutto di sabato prossimo al Liberati contro la Sampdoria.

Paulo Sousa tra Roma e mercato

Comunque all’Arechi si è vista una Ternana organizzata sul piano difensivo, anche se quasi mai pericolosa dalle parti di Costil, unico volto nuovo della Salernitana, subito in campo al posto del titolare Ochoa. Il portiere francese ha tremato solo in avvio di secondo tempo su un palo colpito di testa da Falletti su cross di Ferrante. Non certo un gigante il fantasista uruguaiano. Anche su questo dovrà lavorare Sousa in settimana, oltre che su una condizione fisica fatalmente da migliorare. I granata non si sono quasi mai resi pericolosi dopo il vantaggio, eccetto qualche ripartenza nel finale e un colpo di testa di Gyomber da corner, battuto dal solito Candreva.



Coppa Italia, Salernitana-Ternana 1-0: il tabellino

Marcatore: 8’ Candreva

Salernitana (3-4-2-1): Costil; Lovato (64’ Sfait), Gyomber, Pirola (48’ Fazio); Sambia, L. Coulibaly, M. Coulibaly (47’ Maggiore), Bradaric; Candreva, Kastanos (77’ Dia); Botheim. A disp: Allocca, Ochoa, Fazio, Iervolino, Maggiore, Sfait, Dia. All: Sousa.

Ternana (3-5-1-1): Iannarilli; Diakité, Bogdan, Celli; Casasola (60’ Mantovani), Labojko (79’ Distefano), Proietti, Favasuli (68’ Capanni), Corrado (78’ Sorensen); Falletti, A. Ferrante (81’ Damian). A disp: Brazao, Morlupo, Capuano, Mantovani, Sorensen, M. Ferrante, Furlan, , Marginean, Proietti, Capanni, , Rovaglia. All: Lucarelli.

Arbitro: Giua (Olbia)

Ammoniti: Lucarelli, Bradaric, Kastanos, Diakite e Bogdan