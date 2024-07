Atalanta-Fiorentina, streaming e diretta TV: Sky, Mediaset o DAZN? Dove vedere Coppa Italia

Atalanta-Fiorentina, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le probabili formazioni della sfida valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Gian Piero Gasperini e quella di Vincenzo Italiano è previsto per le 21:00 di mercoledì 24 aprile.

Atalanta-Fiorentina, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra i nerazzurri e la Viola è previsto per mercoledì 24 aprile alle 21:00. La gara, valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, vedrà contrapposta la squadra di Gian Piero Gasperini a quella di Vincenzo Italiano. Koopmeiners e compagni sono reduci da una vittoria esterna per 1-2 sul campo del Monza propiziata dai gol di De Ketelaere ed El Bilal Touré. Anche nel caso della squadra toscana l'ultimo turno di Serie A ha portato una vittoria esterna, in questo caso però a perdere è stata la Salernitana per 0-2.

La gara di andata tra queste due squadre è terminata sul punteggio di 1-0 in favore della compagine di Italiano grazie alla rete di Mandragora. Per il match di ritorno la direzione della gara sarà affidata a Federico La Penna della sezione di Roma 1, che sarà coadiuvato da Giallatini e Del Giovane. Il quarto uomo sarà Marchetti, mentre in sala VAR presenzieranno Aureliano e Marini.

Dove vedere Atalanta-Fiorentina in TV e streaming

La partita prevista per le 21:00 di mercoledì 24 aprile sarà disponibile in esclusiva sulle reti Mediaset. L'emittente trasmetterà la diretta della sfida in televisione su Canale 5; per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale di Mediaset Infinity, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di Mediaset Infinity sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Atalanta-Fiorentina anche in differita con le medesime modalità descritte sopra.

Atalanta-Fiorentina, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini.

Fiorentina: (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti. All. Italiano.