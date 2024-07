Dove vedere Fiorentina-Atalanta Coppa Italia semifinale d'andata: diretta tv in chiaro e streaming gratis

Presentazione del match d'andata della semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La gara si giocherà mercoledi 3 aprile alle ore 21:00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. L'attesissimo match è valido come incontro di semifinale di andata della Coppa Italia. Chi si qualifica per la finale ottiene automaticamente l'accesso anche alla final four di Supercoppa Italiana per la prossima stagione.

La Fiorentina arriva da un periodo terribile in cui la scomparsa prematura del DG Joe Barone ha rappresentato una terribile notizia alla quale tutto il popolo viola ha dovuto far fronte. Commovente la coreografia dedicata all'accaduto nell'ultima gara casalinga contro il Milan in cui i ragazzi di Italiano hanno conosciuto il sapore amaro di una sconfitta immeritata. Di fronte l'Atalanta di Gasperini, non proprio amato a queste latitudini. Gli orobici però sono la squadra più in forma della Serie A e scendono a Firenze con l'intento di portare a casa un risultato positivo, linfa vitale anche per il difficile impegno europeo col Liverpool.

Fiorentina-Atalanta probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

All. Italiano.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Hien, Djimsiti; Holm, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopemeiners; Scamacca, Lookman.

All. Gasperini.

Dove vedere Fiorentina-Atalanta Coppa Italia in tv e streaming

Fiorentina-Atalanta si giocherà mercoledi 3 aprile alle ore 21:00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze. La partita è trasmessa in diretta da Canale 5, che permette di vedere la gara in chiaro. In diretta streaming, invece, la sfida è disponibile su Mediaset Infinity.

Fiorentina-Atalanta Coppa Italia: la viola alza il trofeo nel '96