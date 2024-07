Juventus-Lazio, probabili formazioni: le scelte di Allegri e Tudor

Juventus-Lazio, le probabili formazioni: ecco le possibili scelte di Massimiliano Allegri e Igor Tudor in vista della sfida valida per la prima semifinale dell'edizione 2023/24 di Coppa Italia. Il calcio d'inizio del match è previsto per le 21:00 di martedì 2 aprile.

Juventus e Lazio si affronteranno nella gara valida per la prima semifinale dell'edizione 2023/24 di Coppa Italia: di seguito le probabili formazioni della sfida. Il fischio d'inizio dell'incontro tra la squadra di Massimiliano Allegri e quella di Igor Tudor è previsto per le 21:00 di martedì 2 aprile.

I bianconeri arrivano a questa sfida dopo la sconfitta esterna in Serie A, proprio contro la Lazio, per 1-0 del 30 marzo scorso. Sono solamente 2 i punti raccolti dalla Juve nelle ultime 4 partite, bottino che ha permesso al Milan di consolidare la seconda posizione nella classifica del campionato e alla Roma di accorciare a meno 7 dai piemontesi. Per arrivare a questo punto della seconda competizione italiana, Vlahovic e compagni hanno dovuto sconfiggere la Salernitana, battuta per 6-1, e il Frosinone, grazie ad un punteggio che ha visto la Vecchia Signora trionfare per 4 reti a 0.

Per quanto riguarda i biancocelesti, l'ultima gara disputata, che è coincisa con la prima del nuovo allenatore in seguito alla separazione tra la società di Lotito e Maurizio Sarri, ha portato la già menzionata vittoria per 1-0 contro la squadra di Allegri, gara che ha portato la formazione di Tudor a 6 punti di distanza dal quinto posto. La squadra di Immobile per raggiungere questa fase del torneo è passata oltre Genoa e Roma, entrambe battute di misura grazie ad una sola rete messa a segno per partita.

Per quanto riguarda la direzione della gara di oggi, sarà compito di Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio. Il quarto uomo sarà Rapuano, mentre in sala VAR agiranno Di Paolo e Abisso.

Juventus-Lazio, probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Cataldi, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. All. Tudor.