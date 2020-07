Europa League: dove vedere i sorteggi della final-eight

Finalmente ci siamo: si torna a respirare aria di Europa con i sorteggi delle final-eight di Champions ed Europa League che si terranno domani nella cornice di Nyon. Le coppe europee faranno da appendice a questa stagione sportiva pesantemente condizionata dalla pandemia da Covid-19. Entrambe le competizioni adotteranno la formula della final-eight in sede unica. Le otto squadre qualificate ai quarti si affronteranno dunque in gara secca sino alla finale che decreterà la vincitrice del torneo.

Europa League: dove vedere il sorteggio della final-eight

Per ciò che concerne l’Europa League la sede prescelta è la Germania che vedrà coinvolte le città di Duisburg, Dusseldorf, Gelsenkirchen e Colonia (sede della finale). Final-eight che si svolgerà tra il 10 e il 21 agosto. Prima però ci sarà da decidere l’esito delle sfide di ritorno degli ottavi di finale tra il 5 e il 6 agosto. Getafe-Inter e Siviglia-Roma, per le quali non è stato possibile disputare neanche l’andata, si risolveranno in gara unica in una sede ancora da determinare.

Il sorteggio dei quarti si terrà domani a Nyon a partire dalle ore 13:00, e sarà trasmessa in diretta su Sky e Mediaset 20. Lo streaming sarà invece disponibile attraverso l’app Skygo. I tabelloni di entrambe le competizioni sarà definito sino alla finale e, per quanto riguarda l’Europa League, verranno sorteggiate le vincitrici degli ottavi di finali che saranno attese dalla final-eight tedesca alla fine della quale, il 21 agosto, si conoscerà il nome del vincitore del trofeo.

Europa League: le sfide degli ottavi

Olympiakos-Wolves (1-1 all’andata)

Rangers-Leverkusen (1-3 all’andata)

Wolfsburg-Shakhtar (1-2 all’andata)

Basaksehir-Copenaghen (1-0 all’andata)

Eintracht Francoforte-Basilea (0-3 all’andata)

Lask Linz-Manchester United (0-5 all’andata)

Inter-Getafe (in gara secca)

Roma-Siviglia (in gara secca).