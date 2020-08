Europa League, dove vedere Basilea-Eintracht Francoforte in streaming e diretta tv

Oggi alle 21:00 si disputerà la sfida Basilea-Eintracht Francoforte, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Le due squadre scenderanno in campo al St. Jakob-Park a porte chiuse. Prima di capire dove vedere Basilea-Eintracht Francoforte in streaming e diretta tv, analizziamo la forma e il percorso finora delle delle due squadre.

I padroni di casa hanno raggiunto il primo posto nel gruppo C della fase a gironi, incontrando Getafe, Krasnodar e Trasbzonspor. Ai sedicesimi di finale hanno battuto l’APOEL per 4-0 in totale. In patria invece hanno terminato il campionato giungendo al terzo posto, vinto dai rivali Young Boys; in Coppa Svizzera (ancora da terminare) sono in semifinale. L’Eintracht Francoforte è arrivato secondo nel gruppo F, sotto ai londinesi dell’Arsenal ma superando Standard Liegi e Vitória Guimarães. Nella fase successiva ha battuto il Salisburgo per 6-3 in totale. In patria Le Aquile sono arrivati noni in campionato e hanno perso 2-1 contro il Bayer Monaco in semifinale di DFB-Pokal, la coppa nazionale tedesca.



Unico precedente tra le due lo scorso ottavo di finale, vinto dagli svizzeri in terra tedesca per 3-0. Arbitro del match sarà lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz, coadiuvato dai guardalinee Cebrián Devís e del Palomar. Quarto uomo de Burgos Bengoechea. In sala VAR opereranno Hernández Hernández e Sánchez Martínez. Non ci resta che scoprire dove vedere Basilea-Eintracht Francoforte in streaming e diretta tv.

Dove vedere Basilea-Eintracht Francoforte in diretta tv

La sfida Basilea-Eintracht Francoforte andrà in scena nella prima serata di oggi con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. Il match, come tutta la competizione, è un’esclusiva di Sky e i canali di riferimento sono Sky Sport HD (canale 254 del satellite, 486 del digitale terrestre) per la singola partita, Sky Sport Collection HD (canale 205 del satellite) per la diretta gol. La telecronaca è affidata alla voce di Pietro Nicolodi.

Dove vedere Basilea-Eintracht Francoforte in streaming

Per coloro che invece dovessero scegliere Basilea-Eintracht Francoforte in streaming Sky offre ai suoi abbonati le dirette delle partite sull’app Sky Go, disponibile per dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console. È possibile vedere la partita anche tramite la piattaforma Now Tv, il servizio streaming live e on demand della pay tv Sky. Sono disponibili singoli ticket o pacchetti di partite.