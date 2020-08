Probabili formazioni di Basilea-Eintracht Francoforte: le ultimissime sul match di Europa League

Oggi alle 21:00 sarà disputata al St. Jakob-Park della città svizzera Basilea-Eintracht Francoforte. Nell’ottavo di finale di andata i tedeschi persero 0-3 in casa, con gol di Samuele Campo, Bua e Frei. Gli elvetici hanno più che un piede in finale, mentre gli ospiti sono chiamati all’impresa. Vediamo ora le probabili formazioni di Basilea-Eintracht Francoforte. CLICCA QUI PER DOVE VEDERE BASILEA-EINTRACHT FRANCOFORTE

I padroni di casa guidati da Marcel Koller optano per il 4-2-2-2 (anche se salgono le quotazioni del 4-1-4-1) che presenta più dubbi di formazione che certezze. In porta Omlin è infortunato e scenderà il suo vice Nikolic. I terzini dovrebbero essere Widmer e Riveros, ma sono insidiati rispettivamente da Isufi e dall’esterno abbassato van der Werff; al centro Comert affiancherà uno tra Aldrete e Petretta. I centrocampisti centrali dovrebbero essere Xhaka (mediano in caso di 4-1-4-1) e Oberin, mentre sulla trequarti giocheranno Stocker a sinistra e Campo a destra. Tandem d’attacco composto da van Wolfswinkel e uno tra Ademi e Arthur.

L’Eintracht Francoforte di Adolf Hutter scenderà in campo con il 3-4-1-2 dettato dalle assenze di Hasebe e Sow. La difesa sarà composta da Trapp in porta, Abraham, N’Dicka e Hinteregger. Sugli esterni agiranno Da Costa e Kostic, al centro invece Rode e Kohr. Kamada sarà schierato a supporto di André Silva e Bas Dost. Ballottaggio Kostic-Gacinovic in caso di modulo più offensivo (a partita in corso uno dei due darà il cambio all’altro).

BASILEA (4-2-2-2): Nikolic – Widmer, Comert, Aldrete, Riveros – Xhaka, Oberlin – Stocker, Campo – van Wolfswinkel, Arthur

E. FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp – Abraham, N’Dicka, Hinteregger – Da Costa, Rode, Kohr, Kostic – Kamada – André Silva, Dost