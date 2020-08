Dove vedere Shakhtar Wolfsburg streaming e diretta tv Europa League

Europa League, ecco dove vedere Shakhtar Wolfsburg in streaming e in tv.

Dopo cinque mesi dallo stop, ritorna l’Europa League: in Ucraina va in scena il match di ritorno dei sedicesimi di finale tra Shakhtar e Wolfsburg. La gara d’andata, disputata lo scorso 12 marzo, si concluse con il risultato di 2-1 in favore dello Shakhtar: i padroni di casa, quindi, hanno a disposizione due risultati su tre per passare il turno.

Le due squadre hanno ripreso a giocare a maggio: mentre lo Shakhtar ha praticamente vinto tutte le partite di campionato, il Wolfsburg ha affrontato un difficile periodo di forma.

Lo Shakhtar è sicuramente favorito, ma il Wolfsburg ce la metterà tutta per ribaltare il risultato dell’andata e passare il turno.

Dove vedere Shakhtar Wolfsburg: orario e canale tv

La sfida tra Shakhtar e Wolfsburg si disputerà oggi alle ore 18:55 al NSC Olimpiyskiy Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky: il canale del match sarà Sky Sport (canale 253 satellite).

Dove vedere Shakhtar Wolfsburg in streaming

Inoltre, il match Shakhtar – Wolfsburg sarà possibile seguirlo anche in streaming sul vostro smartphone, pc o tablet sulla piattaforma Sky Go o acquistando il pacchetto Sport sulla piattaforma Now Tv, il servizio live e on demand di Sky.