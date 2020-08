Dove vedere Siviglia Roma streaming gratis diretta Tv Sky

Il Siviglia sfida la Roma nel match valido per gli Ottavi di Europa League: tutto sulla gara, dalle probabili formazioni a dove vedere Siviglia Roma streaming gratis e diretta Tv su Sky o Tv8.

La Roma di Paulo Fonseca si gioca il passaggio ai quarti di finale di Europa League sfidando il Siviglia di Julen Lopetegui in campo neutro in un ottavo di finale in gara secca. Gli andalusi, che hanno chiuso al 4° posto la Liga spagnola, hanno ottenuto il 1° posto nel Gruppo A davanti all’APOEL Nicosia, per poi avere la meglio ai sedicesimi di finale sui rumeni del Cluj. I capitolini, invece, che hanno concluso al 5ª posto il campionato di Serie A, si sono qualificati piazzandosi in 2ª posizione nel Gruppo J alle spalle dell’Istanbul Basaksehir e hanno superato ai sedicesimi i belgi del Gent.

Secondo quanto previsto dal tabellone dell’Europa League, la vincente del confronto fra Siviglia e Roma sfiderà poi la vincente di Olympiacos-Wolverhampton nei quarti di finale. In questa pagina tutte le informazioni sul match Siviglia Roma: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming gratis.

Siviglia Roma: Canale Tv e diretta Streaming

Partita: Siviglia Roma

Data: 6 agosto 2020

Orario: 18.55

Canale tv: Sky Sport Uno

Streaming: Sky Go e Now Tv

La telecronaca della partita – dalle 18.55 su Sky Sport Uno (ch. 201 del satellite e ch. 472 del digitale terrestre) – sarà di Riccardo Gentile, affiancato nel commento tecnico da Lorenzo Minotti; inviato a bordocampo ed interviste a cura di Angelo Mangiante. Pre e post partita nello studio di ‘Europa League Show’ (ore 18, 20 e 23) con Anna Billò con Daniele Adani, Massimo Ambrosini, Riccardo Trevisani, Fayna e Luca Marchetti. Ricordiamo che il match non sarà trasmesso in diretta e in chiaro su Tv8.

Per gli abbonati di Sky la partita Siviglia Roma sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match della MSV Arena di Duisburg sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Europa League attraverso l’acquisizione di un ticket.

Probabili formazioni Siviglia Roma streaming e diretta tv

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Ocampos, L. De Jong, Munir.



ROMA (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Ibañez, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Mkhitaryan; Dzeko.