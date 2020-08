Dove vedere Wolverhamtpon Siviglia, streaming gratis e diretta tv Europa League

Questa sera alle ore 21 sul campo neutro della Schauinsland-Reisen-Arena di Duisburg (Germania, a porte chiuse), si disputerà il match tra Wolverhamtpon-Siviglia, valevole per i quarti di finale dell’Europa League. Ricordiamo sarà una gara unica e se al 90′ la gara dovesse essere ancora in parità, si giocherebbero i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

Dove vedere Wolverhamtpon Siviglia, diretta tv e streaming

Il match Wolverhamtpon-Siviglia, sarà visibile con collegamento in diretta a partire dalle ore 20.55, sia su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder Sky) sia su Sky Sport (canale 252), con telecronaca affidata a Riccardo Gentile.

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento.

Wolverhamtpon Siviglia, presentazione del match

Nella fase ad eliminazione diretta della manifestazione la squadra inglese del tecnico portoghese Nuno Espirito Santo, ha eliminato prima l’Espanyol con successo per 4-0 in casa e sconfitta ininfluente per 3-2 in Spagna, e i greci dell’Olympiakos grazie al pareggio 1-1 del Pireo e successo casalingo per 1-0, mentre gli spagnoli dell’allenatore Julen Lopetegui hanno fatto fuori i romeni del Cluj con due pareggi (1-1 in trasferta e 0-0 in casa) e la Roma (in gara unica) per 2-0.

I Wolves hanno raggiunto i quarti di finale per la seconda volta nella storia dopo il precedente della stagione 1971-72, quando in quell’edizione riuscirono ad arrivare fino alla finale, poi persa contro i connazionali del Tottenham; gli andalusi hanno conquistato cinque volte questo trofeo (2006-07-14-15-16) e tutte le volte che hanno raggiunto i quarti di finale hanno sempre festeggiato il titolo internazionale.

Sarà la prima sfida tra le due formazioni, se invece si considera i precedenti del Wolverhampton contro le iberiche, il bilancio recita una vittoria e tre sconfitte, diverso discorso per gli andalusi che contro le formazioni inglesi ha giocato quindici gare con sei successi, cinque pareggi e quattro ko.

In questa stagione terminata da poco, il Wolverhamtpon ha terminato la Premier League al settimo posto, non riuscendosi a qualificare per la prossima edizione dell’Europa League, invece gli spagnoli con il loro terzo posto a pari merito con l’Atletico Madrid, ha conquistato la qualificazione alla Champions League.

Queste le probabili formazioni:

WOLVERHAMPTON (3-4-3): Rui Patricio; Boly, Coady, Saiss; Doherty, Moutinho, Ruben Neves, Vinagre; Traoré, Jimenez, Podence.

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Jordan, Fernando, Banega; Suso, El Neysri, Ocampos.