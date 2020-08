Europa League, dove vedere Inter Bayer Leverkusen: diretta tv e streaming

Scopri qui dove vedere Inter Bayer Leverkusen: diretta tv e streaming del match dei quarti di finale di Europa League.

Le competizioni europee vanno avanti, con le final 8 rispettivamente in Portogallo (Champions League) e Germani (Europa League). Sono soltanto due le italiane rimaste in corsa per le coppe europee: l’Atalanta di Gasperini che affronterà il Psg ai quarti di finale di Champions League e l’Inter di Conte che affronterà il Bayer Leverkusen ai quarti di Europa League. I nerazzurri guidati da Antonio Conte sono reduci dalla vittoria per 2 a 0 ottenuta contro il Getafe, non senza qualche piccola sofferenza (basti pensare al rigore fallito dagli spagnoli sul risultato di 1 a 0). Lunedì sera l’Inter dovrà è chiamata a dare un forte segnale di determinazione e forza per andare avanti nella competizione, rispondendo alle eliminazioni di Juventus, Napoli e Roma. Qui troviamo invece le probabili formazioni di Inter-Bayer Leverkusen.

Dove vedere Inter Bayer Leverkusen: l’orario del match

Inter e Bayer Leverkusen si affronteranno Lunedì 10 agosto alle ore 21:00. Lo stadio che ospiterà il match sarà la Merkur Spiel-Arena. L’arbitro che è stato designato per guidare il match è lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande, coadiuvato dagli assistenti Juan Carlos Yuste e Roberto Alonso Fernandez. Il quarto uomo sarà Jesus Gil Manzano, mentre al Var ci saranno Alejandro Hernandez e José Maria Sanchez.

Diretta tv e streaming: ecco dove vedere Inter Bayer Leverkusen

La sfida tra Inter e Leverkusen sarà trasmessa da Sky. Il match sarà visibile sulla pay tv sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252. La diretta gol, per seguire il match tra Inter e Leverkusen in contemporanea con quello tra United e Copenaghen, sarà invece disponibile sui canali 205 (Sky Sport Collection) e 251. I tifosi e gli appassionati di calcio potranno vedere gratuitamente la partita in tv, su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre). Il match sarà anche visibile in streaming per gli abbonati a Sky tramite l’app di Sky Go, accessibile da pc, tablet, smartphone e altri dispositivi elettronici.

L’avversario dei nerazzurri: scopriamo chi è il Bayer Leverkusen

I tedeschi del Bayer Leverkusen saranno l’ostacolo che avranno davanti lunedì sera gli uomini di Conte per accedere alle semifinali della Europa League. La squadra allenata da Peter Bosz è da anni una importante realtà tedesca che si sta affermando anche in ambito europeo. I tedeschi sono usciti vincitori dalla doppia sfida degli ottavi di finale contro il Glasgow Rangers, dopo averli battuti all’andata per 1 a 3 e al ritorno per 1 a 0. I prossimi avversari dell’Inter hanno chiuso il campionato tedesco al quinto posto in classifica, alle spalle di Borussia Mönchengladbach, Lipsia, Borussia Dortmun e Bayern Monaco.

Il giocatore chiave, quello di maggior talento del Bayer Leverkusen è senza dubbio Kai Havertz: per lui si parla da tempo di sirene inglese che lo vorrebbero prossimo ad accasarsi in maglia Blues con il Chelsea. Oltre a lui, giocatori importanti per la squadra tedesca sono i fratelli Bender (entrambi molto duttili, ma che gestiranno la linea difensiva nei ruoli di terzino destro e difensore centrale), Palacios sulla linea dei centrocampisti e Kevin Volland in attacco. Lo stile di gioco della squadra allenata da Bosz fa tendere i calciatori a proporre calcio e verticalizzare velocemente per le punte. In difesa invece, i tedeschi tendono ad accettare l’uno contro uno; ciò potrebbe essere un grande punto di vantaggio per i nerazzurri, che cercheranno di sfruttare i movimenti di Lautaro e la strapotenza fisica di Lukaku.