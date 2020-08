Inter Bayer Leverkusen probabili formazioni: la Lu-La c’è

− INTER BAYER LEVERKUSEN PROBABILI FORMAZIONI

Ormai quasi tutto pronto a Dusseldorf per il quarto di finale di Europa League tra Inter e Bayer Leverkusen. Calcio d’inizio domani sera alle ore 21. I nerazzurri non arrivano tra le prime otto di una competizione europea dal lontano 2011, quando vennero eliminati proprio ai quarti di Champions dai tedeschi dello Schalke 04. Ottimo periodo di forma per la squadra di Antonio Conte, con 9 risultati utili consecutivi raccolti tra campionato ed Europa League. Negli ultimi 4 incontri, contro Genoa, Napoli, Atalanta e Getafe sono arrivati altrettante vittorie senza peraltro subire alcuna rete. Buon ritorno in campo anche per il Leverkusen, che ha finito la propria stagione in Bundesliga al quinto posto e ha raggiunto i quarti di finale, battendo sia in casa che fuori i Rangers di Glasgow (1-3 lo scorso 12 marzo all’Ibrox e 1-0 giovedì scorso alla Bay Arena). Adesso Inter Bayer Leverkusen probabili formazioni nel dettaglio.

INTER BAYER LEVERKUSEN PROBABILI FORMAZIONI, LE SCELTE DEI DUE ALLENATORI

Per il match di domani sera, Conte dovrebbe confermare la squadra che è uscita vittoriosa dalla Veltins Arena contro il Getafe. Tra i pali Handanovic, con difesa a tre composta da Bastoni a sinistra, de Vrij al centro e ancora Godin a destra, in pole su Skriniar. In mezzo, ancora Gagliardini, con i soliti Brozovic e Barella; mentre nelle fasce, D’Ambrosio dovrebbe spuntarla su Candreva con Young a sinistra. In avanti, dal primo minuto la LU-LA a guidare l’Inter verso la semifinale europea.

Nel Bayer, qualche cambio nel 4-3-3 schierato da Bosz rispetto alla gara di giovedì contro i Rangers. In porta, sempre Hradecky, protetto dall’esperienza di Sven Bender e dal gigante Tah; ai lati, Lars Bender a destra, con Wendell che sarebbe in pole su Sinkgraven. In mezzo, bisogna colmare la grande assenza del cileno Aranguiz, il suo posto sarà preso da Demirbay, coadiuvato da Palacios e Baumgartlinger. In attacco, il gioiellino Kai Havertz sarà supportato da Volland e Diaby.

INTER BAYER LEVERKUSEN PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte

Bayer Leverkusen (4-3-3): Hradecky; L.Bender, Tah, S.Bender, Wendell; Baumgartlinger, Demirbay, Palacios; Havertz, Volland, Diaby. All. Bosz