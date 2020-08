Pochi minuti dopo la sconfitta dell’Inter in finale di Europa League contro il Siviglia per 3-2 che ha dato il trofeo agli andalusi, la Juventus si è congratulata con la squadra del tecnico Julen Lopetegui scrivendo un tweet :”Congratulazioni al Siviglia per la vittoria dell’Europa League” che sa molto di piccola vendetta quando nella finale di Champions League di Cardiff (Galles) del giugno del 2017 il club nerazzurro fece la stessa cosa, con un tweet di congratulazioni al Real Madrid che diceva “I nostri complimenti al Real Madrid per la sua dodicesima Champions League, unico club a vincerla due volte consecutivamente​”.

Ovviamente il cinguettio del club bianconero ha fatto scatenare molti tifosi nerazzurri che arrabbiati per la sconfitta hanno lasciato messaggi contro gli eterni rivali ricordando che di finali Champions ne hanno perso tante come ad esempio “Ma cosa parlate a fare? Ne avete buttate mille…“, con gli juventini che hanno risposto con ironia: “Ci fate godere“, “Complimenti al Siviglia”, è un’ottima squadra”.

Insomma un botta e risposta che andrà avanti per parecchio considerando sulla carta che le due squadre saranno le principali contendenti del prossimo campionato, con l’Inter che vorrà spezzare la catena di nove scudetti consecutivi vinti dai loro acerrimi rivali.

Juventus, ecco il tweet della discordia