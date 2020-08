Lo sfottò di Edoardo Molinari a Lukaku: “Ancora una volta l’ha decisa lui”. E spunta il like di un ex Juventus…

L’Inter di Antonio Conte, dopo un ottimo cammino europeo, si ferma proprio all’ultimo step: nella finale giocata a Colonia, i nerazzurri sono stati battuti per 3-2 dall’esperto Siviglia che, per la sesta volta negli ultimi 15 anni, vince l’Europa League.

Eppure la squadra di Conte era passata subito in vantaggio con il calcio di rigore realizzato da Romelu Lukaku (5′), poi è stata raggiunta e superata dalla doppietta di Luuk de Jong (12′ e 33′) e, dopo aver raggiunto il pareggio con il goal di Diego Godin (35′), viene definitivamente superata da una sfortunata autorete di Lukaku causata da un tentativo in rovesciata di Diego Carlos (76′).

Al triplice fischio che ha decretato i vincitori dell’edizione dell’Europa League 2019/20, sul web e sui social network si sono diffusi vari sfottò nei confronti dei nerazzurri che non sono riusciti a portare a casa una coppa europea che manca ormai da 10 anni in Italia (l’ultima vinta dalla stessa Inter del triplete, ndr.).

Una delle ‘vittime’ preferite di questi sfotto è stato l’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku che, dopo aver segnato il 34esimo goal in questa stagione, ha eguagliato il record di reti nella prima stagione all’Inter di Ronaldo ma, le attenzioni dei tifosi avversari sono ricadute sull’autogoal dello stesso attaccante belga.

Il tweet di sfottò di Edoardo Molinari nei confronti di Lukaku e il like di…Marchisio!

Il campione di Golf Edoardo Molinari, tifoso della Juventus, su twitter ha ironizzato sull’autorete di Lukaku che ha fissato il punteggio sul definitivo 3-2 in favore del Siviglia e ha affermato: “Ancora una volta l’ha decisa lui…Romelu Lukaku!!! 🤭 #finoallafine”

Tra i like al post in cui Molinari prende in giro Lukaku, secondo il Corriere dello Sport, spunta anche quello di un ex calciatore della Juventus: Claudio Marchisio.