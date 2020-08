Romelu Lukaku, a 27 anni, è alla sua migliore stagione in carriera. L’approdo all’Inter poco più di un anno fa, per richiesta insistente di un allenatore che lo ha seguito e inseguito per anni, senza mai riuscire ad allenarlo. All’Inter Lukaku trova Conte, trova un compagno di reparto con cui si completa alla perfezione come Lautaro Martinez e trova una tifoseria che lo accoglie dal primo momento come un figlio. Questi tre elementi potrebbero già bastare per spiegare come mai Romelu Lukaku abbia trovato la sua migliore stagione in carriera proprio quest’anno. Secondo posto in campionato ad un solo punto dalla vincitrice Juventus, eliminato alle Semifinali di Coppa Italia ed in Finale di Europa League. Sono i risultati di questa stagione dell’Inter, di Conte, e per buona parte anche di Lukaku, il gigante buono. Venerdì alle ore 21:00 a Colonia, l’appuntamento con la storia: la finale di Europa League tra Inter e Siviglia. Lukaku non ha mai vinto un trofeo internazionale nella sua carriera e l’Inter non lo vince da dieci anni. Abbiamo appena svelato uno dei motivi per cui questa può e deve essere la sua finale, la sua partita. Eccone altri cinque.

5 motivi per cui questa dovrà essere la partita di Lukaku