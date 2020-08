Siviglia Inter formazioni: LuLa vs Suso e Ocampos

− SIVIGLIA INTER FORMAZIONI

Tutto pronto a Colonia per la finalissima di Europa League tra Siviglia e Inter. Gli andalusi sono alla quarta finale negli ultimi 7 anni e con 5 edizioni vinte nella propria storia, vantano il miglior palmares in questa competizione. Seguono poi a 3, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid e la stessa Inter. Percorso importante quello del Siviglia in Europa League, avendo battuto squadre di un certo livello: 2-0 Roma (ottavi), 0-1 Wolverhampton (quarti) e 1-2 Manchester United (semifinali). Ruolino di marcia da urlo per l’Inter, con sei vittorie di fila ottenute nell’ultimo mese tra campionato e coppa. I nerazzurri non arrivano ad una finale europea da ben 10 anni, l’ultima volta sconfitto in finale di Champions il Bayern Monaco al Santiago Bernabeu. Non solo, dopo 21 anni una squadra italiana ritrova la finalissima di questa competizione. L’ultima in ordine cronologico era stato il Parma, vittorioso contro il Marsiglia a Mosca. Terminando con i numeri, l’Inter non vince l’Europa League/Coppa Uefa dal lontano 1998, quando sconfisse nella finale di Parigi la Lazio per 3 a 0. Siviglia Inter formazioni nel dettaglio.

Siviglia Inter formazioni, le scelte dei due allenatori

Per la finale di domani, Lopetegui dovrebbe confermare l’undici iniziale che ha fatto fuori lo United. Tra i pali, Bounou, a destra il veterano Jesus Navas, con Reguillon a sinistra, mentre in mezzo solita coppia formata da Kounde e Diego Carlos. In centrocampo, trio composto da Jordan, Fernando e dall’ex di turno Ever Banega. In avanti, altre due vecchie conoscenze del calcio italiano, ovvero Suso e Ocampos, che supporteranno il marocchino En-Nesyri.

Come il collega spagnolo, anche mister Conte sarebbe intenzionato a lasciare intatto l’undici vincente contro lo Shakhtar in semifinale. Davanti Handanovic, dunque Godin, de Vrij e Bastoni; nelle fasce esperienza e corsa con D’Ambrosio e Young, mentre in mezzo insostituibile il trio composto da Barella, Brozovic e Gagliardini. In avanti, la super coppia da 54 gol in due, Lukaku–Lautaro.

Siviglia Inter formazioni

Siviglia (4-3-3): Bounou; J.Navas, Kounde, D.Carlos, Reguillon; Banega, Fernando, Jordan; Suso, En-Nesyri, Ocampos. All. Lopetegui

Inter: (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All. Conte