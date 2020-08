Sorteggio Europa League, tutti i match del 2° turno di qualificazione: ecco l’avversario del Milan

Pochi minuti a fa a Nyon sono stati sorteggiati i match del secondo turno di qualificazione dell’Europa League che si disputeranno a porte chiuse e in gara unica giovedì 17 settembre; a rappresentare i colori italiani in questa stagione saranno sicuramente Roma e Napoli e forse anche il Milan con i rossoneri che dovranno essere bravi a superare lo scoglio delle qualificazioni. Intanto il sorteggio di oggi ha detto che la squadra di Stefano Pioli se la vedrà con gli irlandesi del Shamrock Rovers con gara che si giocherà in trasferta. Dunque una prima gara che sulla carta sembra abbordabile per Ibrahimovic e compagni. Ricordiamo che i biancoverdi del giovane tecnico Stephen Bradley

attualmente sono primi in classifica nel loro campionato, con 23 punti in sette partite frutto di sette vittorie e due pareggi con venti gol realizzati e sei subiti.

Sorteggio Europa League, 2° turno di qualificazione

Hammarby (Svezia)-Lech Poznan (Polonia)

Maccabi Haifa (Israele) o Zeljeznicar (Bosnia)-Kairat (Kazakistan)

B36 (Far Oer)-The New Saints (Galles)

Backa Topola (Serbia)-FCSB (Romania)

Progrès Niederkorn (Lussemburgo)-Willem II (Paesi Bassi)

Sfintul (Moldavia)-Partizan (serbia)

Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria)-Tottenham (Inghilterra)

Honved (Ungheria)-Malmo (Svezia)Lincoln Red Imps (Gibilterra)-Rangers (Scozia)

Renova (Macedonia del Nord)-Hajduk Spalato (Croazia)

DAC Dunajska Streda (Slovacchia)-Jablonec (Repubblica Ceca)

Shamrock Rovers (Irlanda)-Milan (Italia)

In aggiornamento gli altri match