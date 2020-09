EL, Milan Bodo/Glimt probabili formazioni: Ibra solito faro

MILAN BODO/GLIMT PROBABILI FORMAZIONI

Terzo e ultimo turno preliminare per il Milan in Europa League prima di poter accedere ai playoff. Dopo aver sconfitto nel secondo turno gli irlandesi dello Shamrock Rovers con il punteggio di 2 a 0, i rossoneri guidati da Stefano Pioli dovranno affrontare i norvegesi del Bodo/Glimt. Sfida inedita a San Siro (fischio d’inizio domani sera 24 settembre alle ore 20:45) fra due squadre in un ottimo stato di forma. Il Milan arriva da due vittorie consecutive tra coppa e campionato. L’ultima, in ordine di tempo, quella di lunedì contro il Bologna, battuto per 2 a 0, con la doppietta di Ibrahimovic. Bene anche il Bodo/Glimt, primo nel campionato norvegese con 50 punti e a +16 dal Molde secondo e capace di eliminare nel turno precedente di EL i lituani del Zalgiris, con il punteggio di 3 a 1. Per i norvegesi, la cui media di età è decisamente bassa (23, 4 anni), sarà la sfida numero 4 contro squadre italiane. Nei primi tre precedenti, peraltro tutti in Coppa delle Coppe, sono arrivate tre eliminazioni contro Napoli, Inter e Sampdoria. Ecco nel dettaglio Milan Bodo/Glimt probabili formazioni.

Milan Bodo/Glimt probabili formazioni: Saelemaekers favorito su Rebic

Per il match di EL, Pioli dovrebbe confermare l’undici che ha battuto otto giorni fa gli irlandesi dello Shamrock Rovers. Tra i pali Donnarumma, a destra Calabria con Theo Hernandez a sinistra e la coppia Kjaer-Gabbia come centrali. In mezzo, ancora panchina per Tonali, spazio, dunque, a Bennacer e Kessie. In avanti, i tre trequartisti a supportare l’unica punta Ibra, saranno Castillejo, Calhanoglu e Saalemaekers.

Mister Knutsen opterà per il collaudato 4-3-3 composto da Haikin in porta, Konradsen, Lode, Höibraten e Björkan in difesa. In centrocampo, trio formato da Fet, Berg e Saltnes, autore già di 8 reti e 10 assist in campionato. Infine, attenzione al giovane ma interessante reparto offensivo norvegese, con Zinckernagel, il classe 2000 Boniface e il ventenne Hauge, autori di ben 30 gol in tre.

Probabili formazioni Milan Bodo/Glimt

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Saalemaekers, Ibrahimovic. All. S. Pioli

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Konradsen, Lode, Höibraten, Björkan; Fet, Berg, Saltnes; Zinckernagel, Boniface, Hauge. All. K. Knutsen